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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor.

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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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Beşiktaş, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda, koşu çalışması yapıldı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Beşiktaş, hazırlıklarını bu akşam yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)