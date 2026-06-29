Beşiktaş'a müjdeli haber! Dusan Vlahovic için Juventus'tan resmi açıklama

Adı son dönemde Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcu Dusan Vlahovic ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

26 yaşındaki Sırp golcünün Serie A ekibi Juventus'taki dönemi resmen sona erdi.

İtalyan devi, başarılı futbolcu ile yola devam etmeyeceklerini resmen açıkladı.

"PLANLARIMIZ ARASINDA YER ALMIYOR"

Fabrizio Romano'ya konuşan Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, "Dusan Vlahovic önemli bir oyuncu ama planlarımız arasında yer almıyor." diyerek kulüpte alınan kararı duyurdu.

JUVENTUS'TA NE YAPTI?

2021-22 sezonunun devre arasında Fiorentina'dan 85 milyon euro karşılığında transfer edilen Dusan Vlahovic, Juventus'ta 168 maça çıktı.

35 milyon euro piyasa değeri bulunan Vlahovic, bu karşılaşmalarda 68 gol ve 16 asistle mücadele etti.

Vlahovic, geride bıraktığımız 2025-2026 sezonunda ise çıktığı 23 maçta 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Juventus ile olan sözleşmesi sona erecek olan Vlahovic, 1 Temmuz'dan itibaren serbest oyuncu olacak.