Semih Kılıçsoy için komik teklif: Beşiktaş reddetti!

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, sezon başında Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy'u 12 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

İtalyan kulübü, siyah-beyazlıların kapısını yeni bir bonservis bedeli önerisiyle çaldı.

Buna göre Cagliari, genç oyuncunun bonservisinde indirim istedi ve 6 milyon euro teklif etti.

İTALYANLAR 6 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ: REDDEDİLDİ

Siyah-beyazlı ekip, bu teklifi reddetti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, "Bu rakama Semih'in yerini dolduramayız." dediği öğrenildi.

Semih Kılıçsoy'un, yaz kampında takımla birlikte olacağı ve gelecek sezon kadroda yer alacağı belirtildi.

25 MAÇTA 4 GOL ATTI

Cagliari, mevcut opsiyonu ödemeye karar verirse Beşiktaş, satışa onay verecek.

Öte yandan bu sezon Cagliari formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 25 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 1089 dakika sahada kaldı ve 4 gollük skor katkısı verdi.