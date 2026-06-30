Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı 3 oyuncu belli oldu

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Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan ve teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş’ta transfer operasyonu hız kesmeden devam ediyor.

Futbol direktörü Önder Özen’in önceki gün yaptığı “Üç transferi bitirmek üzereyiz” açıklamasının ardından gözler bu isimlerin kim olduğuna çevrilmişti.

Söz konusu üç futbolcunun Alexander Nübel, Leandro Trossard ve İlhan Fakılı olduğu öğrenildi.

Yönetim, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun raporu doğrultusunda kadroyu kısa süre içerisinde önemli ölçüde güçlendirmeyi hedefliyor.

KALEDE ÖNCELİKLİ HEDEF NÜBEL

Transfer listesinin en flaş ismi Alman kaleci Alexander Nübel. Kaleyi üst düzey bir isime emanet etmek isteyen Siyah-Beyazlılar, uzun süredir tecrübeli file bekçisi için temaslarını sürdürüyor.

Oyuncu tarafıyla önemli mesafe katedildiği belirtilirken, kulübüyle yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediği ifade ediliyor. Yönetim, kaleci transferini kampın ilk bölümünde sonuçlandırmayı amaçlıyor.

HÜCÜM HATTINDA EN BÜYÜK HEDEF TROSSARD

Hücum hattındaki en büyük hedef ise Leandro Trossard... Premier Lig tecrübesiyle dikkat çeken Belçikalı yıldızın transferi için ekonomik şartlar zorlanıyor.

Beşiktaş Yönetimi’nin oyuncu tarafıyla yaptığı görüşmelerde önemli ilerleme sağladığı, şimdi ise kulübüyle son pürüzleri gidermeye çalıştığı öğrenildi.

Vincenzo Italiano’nun çok yönlü yapısı nedeniyle Trossard transferine özel önem verdiği belirtiliyor.

GELECEĞE YATIRIM İLHAN FAKILI

Üçlü operasyonun son halkasını ise genç gurbetçi İlhan Fakılı oluşturuyor.

Fransa’da forma giyen 20 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı, transfer görüşmelerinde büyük aşama kaydedildiği ifade edildi.

Kanatlarda ve hücum hattında görev yapabilen genç oyuncu, geleceğe yatırım olarak görülürken, teknik heyet de gelişim potansiyeline güveniyor.

KAMPA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Yönetim, üç dosyayı da eş zamanlı ilerletiyor.

Siyah-beyazlıların hedefi, yeni sezon kampı tam anlamıyla şekillenmeden önce Nübel, Trossard ve İlhan Fakılı’ya imza attırarak Vincenzo Italiano’nun istediği iskelet kadroyu oluşturmak.

Önümüzdeki günlerde transfer operasyonunda peş peşe sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.