Beşiktaş'ın Armand Lauriente için yaptığı teklife ret!

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan ekibi Sassuolo'nun formasını giyen Armand Lauriente, siyah-beyazlıların transfer gündeminden düşmüyor.

TEKLİF YETERSİZ GELDİ

İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Beşiktaş, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun onayının ardından 27 yaşındaki futbolcuya ilgisine devam ediyor.

Beşiktaş, Lauriente için Sassuolo'ya 15 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif sundu.

Sassuolo ise bu teklifi yetersiz buldu.

BEKLENTİ 25 MİLYON EURO

Beşiktaş ve Sassuolo arasında kısa süre içerisinde yeni görüşmeler yapılacak.

Sassuolo, Lauriente için 25 milyon euro bonservis bekliyor.

MARSILYA'NIN İLGİSİ VAR

Lauriente'ye son dönemde Fransa'dan da ilgi olduğu ve bu ilginin arttığı belirtildi.

Lauriente'ye ilgi gösteren takımın, Mason Greenwood'a veda etmeye hazırlanan Marsilya olabileceği öne sürüldü.

39 MAÇTA 16 GOLLÜK KATKI

Sassuolo'da geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan 19 milyon euro piyasa değerindeki Fransız kanat oyuncusu, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.