Beşiktaş'ın eski yıldızı Alex Oxlade ile şarkıcı Perrie Edwards evlendi
Bir dönem Beşiktaş forması da giyen İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Portekiz'de düzenlenen romantik ve sade bir törenle evlendi.
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Eski Beşiktaşlı futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, şimdilerde İskoçya Premiership ekibi Celtic forması giyerken, dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü futbolcu, görkemli bir düğünle evlendi.
PORTEKİZ'DE EVLENDİ
Portekiz'de gerçekleşen tören, çiftin aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla romantik bir atmosferde gerçekleşirken, çiftin mutluluğu gözlerden kaçmadı.
Little Mix'in eski üyesi Perrie Edwards, sosyal medya hesabında düğünlerinden kareler paylaşarak takipçilerine mutluluklarını duyurdu. Paylaşımına "Bay ve Bayan Oxlade-Chamberlain" notunu düştü.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi