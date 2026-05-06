Beşiktaş'ın hayal kırıklığı yaratan sezonu!

Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor!

Son yıllarda şampiyonluk yarışına erken havlu atan siyah-beyazlılar, bu sezon da aynı senaryoyu yaşadı.

Sezona önce Avrupa kupalarından elenerek başlandı.

Avrupa'dan elenme sonrası Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildi.

Solskjaer'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın oturdu.

KRİTİK MAÇLARDAN ELİ BOŞ DÖNDÜ

Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, zaman zaman iyi bir ivme yakalasa da hiçbir derbiden galibiyetle ayrılamadı.

Yalçın yönetiminde büyük maç kazanmada sorun yaşayan siyah-beyazlılar, devre arasının gelişiyle kadroya bir dizi takviye yaptı.

DEVRE ARASI TRANSFERLERİ DE ÇARE OLMADI

Devre arası transfer döneminin deyim yerindeyse şampiyonu olan Kartal, yeni oyuncularıyla puanları toplamaya başlarken işler yine tersine döndü.

Derbilerde gelen mağlubiyetler, kritik maçlarda verilen basit puanlar Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışının tamamen dışına itti.

Siyah-beyazlılar bu kez de Avrupa'ya gidebilmek için gözünü Türkiye Kupası'na dikti.

'HEDEFİMİZ TÜRKİYE KUPASI' DA BOŞ ÇIKTI

Yalçın ve Beşiktaş yönetiminin haftalardır söylediği 'Hedefimiz Türkiye Kupası' sözleri ise dün akşam Konyaspor'a karşı alınan mağlubiyetin ardından havada kaldı...

Türkiye Kupası'ndan elenmenin ardından ise siyah-beyazlılarla ilgili ortaya kötü bir tablo çıktı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN SEZON KARNESİ

İşte Beşiktaş'ın bu sezon hayal kırıklığı yaratan karnesi...

-Süper Lig'i 4. sırada bitirdi.

-Türkiye Kupası'nda yarı finalde elendi.

-UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turunda elendi.

-UEFA Konferans Ligi play-off turunda elendi.