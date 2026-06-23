Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Hebard, basketbol kariyerini sonlandırdı
Beşiktaş'ın yeni transferi Ruthy Cecilia Hebard, 28 yaşında basketbolu bırakma kararı aldı.
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nın yeni sezon için kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu Ruthy Cecilia Hebard, kariyerini sonlandırarak antrenör olmaya karar verdi.
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Beşiktaş BOA Takımı'mızın sezon başı transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna katılan Ruthy Cecilia Hebard, aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırarak antrenörlük kariyerine başlama kararı almıştır. Ruthy Cecilia Hebard'ın almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyor, kendisine antrenörlük kariyerinde başarılar diliyoruz.”
9 HAZİRAN'DA TRANSFER OLMUŞTU
Beşiktaş'ın 9 Haziran tarihinde kadrosuna kattığı ABD'li uzun forvet, son olarak VBW Gdynia'da forma giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)