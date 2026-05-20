Beşiktaş'ın Süper Lig'deki en istikrarlısı Orkun Kökçü

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona ererken Beşiktaş'ta en çok süre alan futbolcu, kaptan Orkun Kökçü oldu.

Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlı futbol takımında, teknik direktörler Ole Gunnar Solskjaer ile Sergen Yalçın yönetiminde toplam 37 farklı futbolcu forma şansı buldu.

Ligde bu sezon 30 maçın 29'una ilk 11'de başlayan ve toplam 2 bin 485 dakika sahada kalan Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın en çok süre alan ismi olarak dikkati çekti.

İLK 3'TE TÜRK OYUNCULAR VAR

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün yanı sıra Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, ilk yarıda en fazla süreyi alan üç isim olarak ön plana çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte formayı kolay bırakmayan söz konusu üç Türk oyuncu, sezonun genelinde istikrarlı şekilde sahada yer aldı.

34 haftalık sezonda cezası nedeniyle 4 maçta forma giyemeyen Orkun Kökçü, kalan 30 müsabakada 2485 dakika ile en fazla süreyi alan futbolcu olmayı başardı.

Orkun'u, 25 mücadelede 2 bin 250 dakika ile kaleci Ersin Destanoğlu ve aynı sayıda maçta 2 bin 88 dakika görev yapan sol bek Rıdvan Yılmaz takip etti.

EN TECRÜBELİ GÜNOK, EN GENCİ HEKİMOĞLU

Beşiktaş'ta siyah-beyazlı formayı terleten futbolcular arasında en tecrübelisi, devre arasında takımdan ayrılan kaleci Mert Günok oldu.

Beşiktaş'ta görev yaptığı süreçte 36 yaşında olan deneyimli file bekçisi, sırtına geçirdiği siyah-beyazlı forma ile takımının en tecrübeli oyuncusu olarak dikkati çekmişti. Şu an 37 yaşında olan Mert, 8 müsabakada 720 dakika süre kaldı.

Siyah-beyazlılarda görev yapan en genç futbolcu ise 19 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu. Beşiktaş altyapısında yetişen Mustafa, 3'ü ilk 11 olmak üzere 17 maçta 375 dakika süre buldu.

20 YABANCI OYUNCU TER DÖKTÜ

Beşiktaş'ta bu sezon 20 yabancı futbolcu süre aldı.

Siyah-beyazlılarda sezonun genelinde Wilfred Ndidi (Nijerya), Tammy Abraham (İngiltere), Vaclav Cerny (Çekya), El Bilal Toure (Mali), Gabriel Paulista (Brezilya), Tiago Djalo (Portekiz), Rafa Silva (Portekiz), David Jurasek (Çekya), Milot Rashica (Kosova), Felix Uduokhai (Almanya), Jota Silva (Portekiz), Joao Mario (Portekiz), Jonas Svensson (Norveç), Ernest Muçi (Arnavutluk), Junior Olaitan (Benin), Emmanuel Agbadou (Fildişi Sahili), Hyeon-gyu Oh (Güney Kore), Amir Murillo (Panama), Kristjan Asllani (Arnavutluk) ve Devis Vasquez (Kolombiya), yabancı statüsünde forma giydi.

Almanya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında görev yapan Taylan Bulut, Türk statüsünde forma giydi.

KAPTAN KÖKÇÜ 30 MAÇTA OYNADI

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 kez oyuna sonradan dahil olduğu Süper Lig'de toplam 8 gol kaydetti.

37 FARKLI FUTBOLCU ŞANS BULDU

Siyah-beyazlılarda sezon içinde Joao Mario, Serkan Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Ernest Muçi, Mert Günok, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva ve Tammy Abraham takımdan ayrıldı.