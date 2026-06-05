Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano ile anlaştığı iddia edildi
Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile prensipte anlaştığı belirtildi. Görüşmenin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
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Beşiktaş, teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti.
49 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından prensip anlaşmasına varıldığı bilgisine ulaşıldı.
Taraflar arasında sözleşme maddeleri konuşulurken görüşmenin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
AVRUPA'DA FİNAL GÖRDÜ
Vincenzo Italiano, son iki sezon İtalyan ekibi Bologna'yı çalıştırdı.
Daha önce de üç sezon Fiorentina'da görev yapan Italiano, hücum futboluna verdiği önemle tanınıyor.
Italiano, Bologna ile İtalya Kupası kazanırken Fiorentina ile de 2023 ve 2024 yıllarında UEFA Konferans Ligi'nde final oynadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)