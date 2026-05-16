Beşiktaş'ın yeni başantrenörü Erman Okerman oldu
Beşiktaş Kulübü, kadın basketbol takımı başantrenörlük görevini Erman Okerman'a teslim ettiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Erman Okerman'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
GÖREV ALDIĞI TAKIMLAR
Erman Okerman, kariyeri boyunca Fenerbahçe, Canik Belediyespor, Konak Belediyespor, Foça Basketbol ve Nesibe Aydın gibi kulüplerde görev aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)