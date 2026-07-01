Beşiktaş'ın yeni transferi Ouattara İstanbul'a geliyor

Transfer sezonu açıldı.

Eksik bölgeleri güçlendirerek şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah beyazlı ekip , sol bek transferinde mutlu sona ulaştı.

OUATTARA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Kassoum Ouattara'nın transferi için oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağladı.

Beşiktaş yönetimi, genç sol beki kadrosuna katmak için uzun süredir yürüttüğü görüşmelerde sona geldi.

8+2 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre Beşiktaş, 21 yaşındaki sol bekin transferi için Monaco ile 8 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağladı.

Tarafların son prosedürleri tamamlamasının ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

BU GECE İSTANBUL'DA OLACAK

Kassoum Ouattara'nın sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer sürecinin son aşamalarını tamamlamak için bu gece saat 23.40'ta İstanbul'da olması bekleniyor.

Genç futbolcunun sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun yaşanmaması halinde Beşiktaş'ın Slovakya kampına doğrudan katılacağı öğrenildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla toplam 24 karşılaşmada görev alan Fransız sol bek, 4 asistlik katkı sağladı.

Ouattara, söz konusu maçlarda toplam 1.363 dakika sahada kaldı.

Monaco, genç oyuncuyu 2023 yılının ara transfer döneminde Amiens'ten 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.