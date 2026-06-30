Beşiktaş'la anılıyordu! Alejandro Grimaldo resmen Atletico Madrid'de

Atletico Madrid, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken savunma hattına önemli bir takviye yaptı.

İspanyol devi, Bayer Leverkusen'in yıldız sol beki Alejandro Grimaldo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

RESMEN AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada Alejandro Grimaldo ile anlaşma sağlandığı ve deneyimli futbolcunun 2030 yılına kadar sözleşme imzaladığı bildirildi.

20 MİLYON EURO ÖDENECEK

Atletico Madrid, Alejandro Grimaldo transferi için Bayer Leverkusen'e 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Tecrübeli sol bek, yeni kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI SONA ERDİ

Alejandro Grimaldo'nun transfer süreci, Avrupa genelinde büyük bir merakla takip ediliyordu.

Transfer döneminin hareketli günlerinde yıldız futbolcunun ismi, Beşiktaş ile de sıklıkla anılmıştı.

46 MAÇTA 26 GOLLÜK KATKI VERDİ

20 milyon euro piyasa değeri bulunan 30 yaşındaki futbolcu, geride bıraktığımız sezon 46 resmi maça çıktı.

Grimaldo, bu karşılaşmalarda 14 gol ve 12 asistle mücadele etti.

Başarılı futbolcu, ülkesi İspanya ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.