Beşiktaşlı genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ehliyetine el kondu

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, saha dışı bir olayla gündemde.

Aile ziyaretleri sonrasında Bingöl'den Elazığ'a dönen Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Kovancılar mevkiinde 163 kilometre hızla radara girdi.

HIZ YAPINCA CEZAYI YEDİ

Polis ekipleri tarafından durdurulan Hekimoğlu'na yüksek hızdan dolayı 20 bin lira para cezası kesildi.

EHLİYETİNE EL KONDU

Ayrıca ehliyetine de 30 gün süreyle el konduğu bildirildi.

"BABAANNEMİ HASTANEYE YETİŞTİRİYORDUM" İDDİASI

Hekimoğlu'nun, şeker hastası olan babaannesini hastaneye yetiştirmek için hız yaptığını iddia ettiği öğrenildi.