Beşiktaşlı genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ehliyetine el kondu
Elazığ'da 163 kilometre hızla radara giren Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun ehliyetine 30 gün süreyle el kondu.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, saha dışı bir olayla gündemde.
Aile ziyaretleri sonrasında Bingöl'den Elazığ'a dönen Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Kovancılar mevkiinde 163 kilometre hızla radara girdi.
HIZ YAPINCA CEZAYI YEDİ
Polis ekipleri tarafından durdurulan Hekimoğlu'na yüksek hızdan dolayı 20 bin lira para cezası kesildi.
EHLİYETİNE EL KONDU
Ayrıca ehliyetine de 30 gün süreyle el konduğu bildirildi.
"BABAANNEMİ HASTANEYE YETİŞTİRİYORDUM" İDDİASI
Hekimoğlu'nun, şeker hastası olan babaannesini hastaneye yetiştirmek için hız yaptığını iddia ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)