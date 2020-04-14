taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7715
Euro
7.4082
Altın
1713.97
Borsa
96398.64
Gram Altın
372.975
Bitcoin
46583.52

Beşiktaş'ta çimenlikte kahvaltı yapan adam vuruldu

Beşiktaş'ta yol kenarındaki çimenlikte kahvaltı yapan adam kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurularak yaralandı.

İHA |
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Beşiktaş'ta çimenlikte kahvaltı yapan adam vuruldu

İstanbul Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Sokak, E-5 Karayolu kenarındaki çimenlikte kahvaltı yaptığını ileri süren Bekir Yılmaz, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vuruldu.

POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Ayağından vurulan Yılmaz, kendisi polise haber verip, vurulduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yapılan müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralı Yılmaz, verdiği ilk ifadede kurşunun nereden geldiğini bilmediğini söylerken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alının Yılmaz’ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beşiktaş'ta çimenlikte kahvaltı yapan adam vuruldu

Beşiktaş'ta çimenlikte kahvaltı yapan adam vuruldu

Beşiktaş'ta çimenlikte kahvaltı yapan adam vuruldu

Beşiktaş'ta çimenlikte kahvaltı yapan adam vuruldu

İlginizi Çekebilir
Aydın'da emekli astsubay kayınçosunu kafasından bıçakladı
Kuşadası'nda, emekli astsubay, cebinden çıkardığı bıçakla tartıştığı kayınçosunu kafasından bıçaklayarak yaraladı.
Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı
Ordu’da otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sarıyer'de kamyonet direğe çarptı: 1 ölü
Sarıyer’de kontrolden çıkan kamyonetin tabela direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
Viranşehir'de sokak köpeklerinin saldırması sonucu 3'ü ağır, 6 çocuk yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
İnfaz Yasası TBMM'den geçti
707
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem
231
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
Prof. Ceyhan: Toplum içinde tespit edilmemiş vakalar var
160
Bilim insanları: Sıcak havalar, koronavirüsü etkilemiyor
Bilim insanları: Sıcak havalar, koronavirüsü etkilemiyor
79
Devlet Bahçeli TBMM’de
Devlet Bahçeli TBMM’de
38
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
Şanlıurfa'da sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı
139
Koronanın tedavisi tüm vatandaşlara ücretsiz yapılacak
Koronanın tedavisi tüm vatandaşlara ücretsiz yapılacak
86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir