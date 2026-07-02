Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic olmazsa B planı belirlendi

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Beşiktaş, yeni sezon yapılanması kapsamında hücum hattını güçlendirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

Yönetimin transfer listesinin en başında yer alan Sırp golcü Dusan Vlahovic ile temaslar devam ediyor.

Sürecin hız kazanması adına teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da oyuncuyla bizzat bir görüşme gerçekleştirdiği ve projenin detaylarını aktardığı öğrenildi.

B PLANI LUKAKU

BeIN Sports'un aktardığı bilgilere göre; transfer sürecinde yaşanabilecek olası pürüzleri ve zaman kaybını önlemek isteyen siyah-beyazlı idareciler, vakit kaybetmeden alternatif isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Vlahovic transferinin istenen düzeyde ilerlememesi ihtimaline karşı Beşiktaş'ın rotasını Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'ya çevirebileceği belirtiliyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, kariyeri ve gol yollarındaki tecrübesiyle bilinen Lukaku ismini, transferin olumsuz seyretmesi durumunda ciddi şekilde masaya yatıracağı iddia edildi.

DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDİYOR

2024 yazında Chelsea'dan 30 milyon euroya Napoli'ye transfer olan Romelu Lukaku, 45 maça çıktığı İtalyan ekibiyle 15 gol ve 11 asiste imza attı.

Belçika formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda ise 5 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.