Beşiktaş'ta gözler kritik toplantıda

Beşiktaş'ta hafta sonu planlanan başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın arasındaki görüşme bugün gerçekleşecek.

Toplantıda bugüne kadarki süreç, sezon boyunca yaşanan başarısızlıkların temel nedenleri ve gelecek sezon planlaması ele alınacak, Yalçın'ın kaderi çizilecek.

KADERİ BELLİ OLACAK

Futbol Komitesi, tecrübeli çalıştırıcıya destek veriyor.

Başkan Adalı'nın ise kafasında net bir karar yok.

Kulüp yönetimindeki eğilim Yalçın'ın görevine devam etmesi yönünde.

GÖZLER TOPLANTIDAN ÇIKACAK SONUÇTA

Görüşmede Yalçın'ın motivasyonu ve önümüzdeki sezon için sportif hedefleri ile projeleri de masaya yatırılacak.

Toplantıdan çıkacak sonuç, Beşiktaş'ın sadece teknik ekip değil, kadro yapısını da etkileyecek.