Beşiktaş'ta gündem yeni teknik direktör

Beşiktaş'ta kötü sezonun ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Sergen Yalçın'ın Başkan Serdal Adalı ile yaptığı toplantı sonrası ayrılık kararı çıktı...

Bu gelişmenin ardından gözler, siyah-beyazlılarda yeni hocanın kim olacağına çevrildi.

Kartal'da Yalçın sonrası teknik direktörlük koltuğu için yabancı hoca düşüncesi var!

RAZVAN LUCESCU

Bu doğrultuda yabancı teknik direktör adaylarından biri de Razvan Lucescu...

Geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybeden efsane isim Mircea Lucescu'nun oğlu olan Razvan Lucescu, siyah-beyazlıların gündeminde olan bir diğer isim.

Şu anda Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK'u çalıştıran Lucescu'nun sözleşmesi önümüzdeki yıl haziran ayında bitiyor.

TOPPMÖLLER VE GLASNER

Ayrıca Avrupa futbolunda dikkat çeken teknik adamlardan Oliver Glasner (Crystal Palace) ve Dino Toppmöller'in (Eintracht Frankfurt) de kulübün gündeminde olduğu öğrenildi.

Öte yandan Oliver Glasner'in, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi bileti alması halinde görüşmelere daha sıcak bakabileceği iddia edildi.