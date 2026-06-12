Beşiktaş'ta Halil İbrahim Öztürk ile vedalaşıldı

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Beşiktaş'ta, sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, bir veda açıkladı.

Beşiktaş, orta oyun kurucu Halil İbrahim Öztürk ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuya teşekkür edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

“Beşiktaş Hentbol Takımı'mızda 2025-2026 sezonu başından itibaren formamızı terleten Halil İbrahim Öztürk ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Halil İbrahim Öztürk'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”