Beşiktaş'ta Jonah Mathews ameliyat edildi
Fenerbahçe maçında aşil tendonu kopan Beşiktaşlı basketbolcu Jonah Mathews ameliyat edildi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Jonah Mathews'in ameliyat edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Jonah Mathews'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.
REHABİLİTASYON SÜRECİNE BAŞLAYACAK
Açıklamada Mathews'in Fenerbahçe maçında "kopan aşil tendonunun onarımının gerçekleştirildiği ve en kısa sürede rehabilitasyon sürecine başlanacağı" aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)