Beşiktaş'ta kadro planlaması başladı
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen ayağının tozuyla kadro planlamasına başladı. Bu bağlamda gönderilecek ve kiralanacak oyuncular netleşiyor...
Beşiktaş'ta futbol aklı yeniden kulübeye döndü...
Siyah-beyazlı yönetim, futbol direktörlüğü görevi için Önder Özen ile anlaştı.
Slaven Bilic döneminde futbol direktörlüğü yapan tecrübeli futbol adamı, özellikle transfer planlaması, scout organizasyonu ve altyapı yapılanmasında yetkili olacak.
KADRODA TEMİZLİK BAŞLIYOR
Ancak Özen'i bekleyen bir problem olabilir...
Kadroya yapılacak takviyelerin yanı sıra kiradan dönecek oyuncuların durumu ciddi bir sorun olarak masada duruyor.
Siyah-beyazlılar sezon başında ve ara transfer döneminde 6’sı yabancı toplam 14 oyuncuyu kiralık olarak farklı kulüplere gönderdi.
KALACAK, GİDECEK VE KİRALANACAKLAR
İşte Beşiktaş'ta kalacak, gidecek ve kiralanacaklar...
Kadroda tutulacaklar: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Agbadou, Emirhan, Yasin Özcan, Rıdvan Yılmaz, Murillo, Orkun Kökçü, Ndidi, Olaitan, Vaclav Cerny ve Oh.
Gönderilecekler: Vasquez, Djalo, Uduokhai, Tayyip Talha, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Emrecan Uzunhan, Al-Musrati, Arda Kılıç, Necip Uysal, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Joao Mario, Can Keleş, Jota Silva, Cengiz Ünder.
Kararı yeni teknik direktöre bırakılacaklar: El Bilal Toure, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Rashica, Kartal Kayra, Salih Uçan, Asllani, Elan Ricardo.