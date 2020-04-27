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Beşiktaş’ta polis, sahilde yürüyüş yapan kadına ceza kesti

Beşiktaş’ta bir kadın, kısıtlamaya rağmen sahilde yürüyüş yaparken polise yakalandı. Kadının polislere, “Sizlerin isimlerinizi istiyorum, mahkemeye vereceğim” demesi şaşkına çevirdi.

İHA |
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Beşiktaş’ta polis, sahilde yürüyüş yapan kadına ceza kesti

2019’un Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinden ortaya çıkmasının ardından kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile tüm yurtta çeşitli kısıtlamalar getirilmiş sahil bantları, ormanlık alanlar ve parklarda yürüyüş ve spor yapmak yasaklanmıştı.

Beşiktaş’ta polis, sahilde yürüyüş yapan kadına ceza kesti

SPOR YAPARKEN GÖRÜLDÜ, İNKAR ETTİ

Ancak bugün Beşiktaş’ta bir kadının kısıtlamaya uymayarak sahilde spor yaptığı görüldü.

Kadını fark eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yanına giderek cezai işlem uygulanacağını söyleyince kadının kimliğinin yanında olmadığı ortaya çıktı.

Polisin, kimliğini ibraz etmek zorunda olduğunu söylemesi üzerine kadın, bir arkadaşını arayarak kimliğini getirmesini istedi.

Beşiktaş’ta polis, sahilde yürüyüş yapan kadına ceza kesti

"SPOR YAPMIYORDUM, YÜRÜYORDUM"

Kısıtlamaya rağmen sahilde yürüyüş yapan kadın, arkadaşının kimliğini getirmesini beklerken polisle tartışmaya başladı. Polisin, “Kimlik taşımak mecburiyetindesiniz. Spor yapıyorsunuz, yasak bir şey yapıyorsunuz ve üzerinizde de kimlik yok” demesi üzerine kadın, “Spor yapmıyordum, yürüdüm” sözleriyle kendini savundu.

"İSİMLERİNİZİ İSTİYORUM, MAHKEMEYE VERECEĞİM"

Kadın, arkadaşının kimliğini getirmesinden sonra da polisle tartışmaya devam etti. Polisleri yalan söylemekle suçlayan kadın, “Bana sahilde yürüdüğümü gösterin. Siz gözümün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Ben oradan gelip bu tarafa geçecektim. Buna itiraz edeceğim. Bir de sizin isimlerini istiyorum, özellikle sizin. Sizi mahkemeye vereceğim” dedi.

Polisle tartışan kadın daha sonra cezai işlem uygulanmak üzere ekip aracına götürüldü.

Kısıtlamayı hiçe sayarak sahilde yürüyüş yapan kadına Hıfzıssıhha kanunu uyarınca 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Polisin, Beşiktaş’ta sahil bantları üzerinde denetimlerini sürdürdüğü, kısıtlamaya uyulup uyulmadığını büyük bir titizlikle kontrol ettiği görüldü.

Beşiktaş’ta polis, sahilde yürüyüş yapan kadına ceza kesti

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