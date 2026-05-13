Haberler Futbol

Beşiktaş'ta Rizespor maçı hazırlıkları sürdü

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Rizespor ile deplasmanda oynayacağı lig maçının hazırlıklarına devam etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Beşiktaş'ta Rizespor maçı hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. ve son haftasında 15 Mayıs Cuma günü deplasmanda Rizespor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi