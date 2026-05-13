Beşiktaş'ta Rizespor maçı hazırlıkları sürdü
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Rizespor ile deplasmanda oynayacağı lig maçının hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 34. ve son haftasında 15 Mayıs Cuma günü deplasmanda Rizespor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
ÇİFT KALE MAÇLA TAMAMLANDI
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi