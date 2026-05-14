Beşiktaş'ta Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla noktaladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı.

5’e 2 top kapmayla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)