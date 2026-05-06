Beşiktaş’ta Sergen Yalçın istifa iddiası: Serdal Adalı devreye girdi
Beşiktaş, ligde şampiyonluk yarışından uzak kalmasının ardından Türkiye Kupası'nda da havlu attı. Taraftarın pet şişe fırlattığı teknik direktör Sergen Yalçın ise gece yarısı istifa kararı aldı, araya başkan Serdal Adalı'nın girdiği öğrenildi.
Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde elendi.
Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Enis Bardhi’nin 90+8. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 kaybetti.
Maçın ardından tribünlerdeki Beşiktaş taraftarları tepkilerini Sergen Yalçın’a yöneltti.
YALÇIN BIRAKMA KARARI ALDI
Mücadelenin ardından soyunma odasında yaşananlar ise ortaya çıktı.
Sercan Dikme'nin haberine göre taraftarın yoğun tepki gösterdiği Sergen Yalçın, soyunma odasına gitti ve görevi bırakma kararı aldı.
BAŞKAN ADALI VAZGEÇİRDİ
Ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yöneticilerin, Sergen Yalçın'ı istifa kararından vazgeçirdiği belirtildi.
Sergen Yalçın'ın Trabzonspor maçında takımın başında olması bekleniyor.
Beşiktaş, Trabzonspor ile 9 Mayıs Cumartesi saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak.