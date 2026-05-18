Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta sezon hüsranla sona erdi...

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de sezonu 4. sırada kapattı; sezon başında hedef olarak belirlenen Türkiye Kupası'na ise yarı finalde veda etti.

Bu tablo, teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceğini tartışmalı hale getirdi.

KRİTİK TOPLANTIDAN 'AYRILIK KARARI' ÇIKTI!

Bir süredir Beşiktaş taraftarının tepkisiyle karşılaşan Yalçın'ın geleceği bugün netleşti.

Bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkan Serdal Adalı ve Yalçın arasında gerçekleştirilen kritik toplantının ardından yollar ayrıldı.

Böylece Beşiktaş'ta, 2. Sergen Yalçın dönemi sona ermiş oldu.

İKİNCİ DÖNEMİNDE NE YAPTI?

Beşiktaş'ın başına ikinci kez geçen yılın ağustos ayında geçen 53 yaşındaki teknik adam, ikinci döneminde 39 maça çıktı.

Beşiktaş, bu maçlarda 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

İşte Sergen Yalçın'ın 2. dönem performansı:

-39 maç

-20 galibiyet

-10 beraberlik

-9 mağlubiyet

-1.79 puan ortalaması

İLK DÖNEMİNDE ŞAMPİYON OLMUŞTU

Sergen Yalçın, daha önce de Ocak 2020 ve Aralık 2021 tarihleri arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

Yalçın, 2020-2021 sezonunda Süper Lig ile birlikte Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

RESMİYET KAZANDI

Öte yandan Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'la ilgili ayrılık kararına ilişkin açıklama geldi.

Siyah-beyazlıların açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Direktör Sergen Yalçın’la yollarımızın karşılıklı anlaşarak ayrıldığını KAP’a bildirdi.



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:



“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.”



Sergen Yalçın’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."”