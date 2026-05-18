Beşiktaş'ta Serkan Reçber'le ilgili de ayrılık kararı çıktı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile birlikte futbol yapılanmasında görev alan Serkan Reçber ile de yollar ayrıldı.
Beşiktaş'ta kötü geçen sezonun ardından ayrılık kararları çıktı...
Siyah-beyazlılarda, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı.
Yalçın'ın ardından dikkat çeken bir ayrılık daha yaşandı.
YALÇIN'DAN SONRA O DA GİTTİ
Siyah-beyazlı kulüpte Sergen Yalçın’ın ardından Spor Koordinatörü Serkan Reçber ile yollar ayrıldı.
Yönetim tarafından alınan karar doğrultusunda Reçber’in görevine son verildiği öğrenildi.
Öte yandan ayrılığın kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
