Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Trabzonspor'la oynayacağı Süper Lig maçına hazırlanıyor.

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, bir günlük iznin ardından müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

İDMANDAN NOTLAR

Konyaspor karşısında forma giyen futbolcular salonda yenilenme idmanı yaparken diğer oyuncular kondisyon çalıştı.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışmasının ardından şut idmanıyla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Beşiktaş, Trabzonspor mücadelesinin hazırlıklarını yarınki çalışmayla tamamlayacak.

