Beşiktaş'ta Vaclav Cerny gelişmesi: Ayrılabilir...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son haftalarda özellikle Vaclav Cerny tercihi nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımın hücumdaki en önemli isimlerinden biri olarak görülen Çek yıldızın sık sık oyundan alınmasına ve son maçlarda yedek kulübesinde başlamasına tepki gösteriyor.

YOLLAR AYRILABİLİR

Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Konyaspor karşılaşmasına yedek başlayan Cerny, mücadelenin 83. dakikasında Asllani'nin yerine oyuna dahil oldu.

Taraftar desteğiyle sahaya çıkan deneyimli futbolcu, kısa süre içinde hücum hattına hareketlilik getirse de mağlubiyeti önleyemedi.

Son olarak ise Beşiktaş yönetiminin son dönemde performansı ve takım içindeki durumu tartışılan Vaclav Cerny ile sezon sonunda yollarını ayırabileceği öne sürüldü.

GELECEK TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Sezon başında Wolfsburg'tan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu için gelecek cazip tekliflerin değerlendirilebileceği belirtildi.

Cerny'nin Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Çek futbolcu bu sezon Beşiktaş forması ile 32 maçta 6 gol 8 asistlik performans sergiledi.