Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano 7 oyuncunun üstünü çizdi

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Beşiktaş’ta sezon hazırlıkları başladı.

Siyah- beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Çalışmada bazı oyuncular yer almadı.

7 İSİMLE YOLLAR AYRILACAK

İzinli olan Wilfred Ndidi, Felix Uduokhai ve Junior Olaitan, takıma henüz katılmadı.

Üç futbolcunun da birkaç gün içinde çalışmalara başlaması bekleniyor.

TRT Spor'un haberine göre; kadroda düşünülmeyen Al Musrati, Jean Onana, Joao Mario, Elan Ricardo, Emrecan Uzunhan, Can Keleş ve Tayyip Talha Sanuç da antrenmanda yer almadı.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Yönetim, bu futbolculara gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

Öte yandan Beşiktaş’ın hazırlık programı da netleşti. Siyah-beyazlılar, 1 Temmuz’da kamp için Slovakya’nın Bratislava kentine hareket edecek.

Yaklaşık 15 gün sürecek kampta fiziksel yükleme, taktik çalışmalar ve hazırlık maçlarıyla yeni sezonun temelleri atılacak.

KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Teknik direktör Italiano, hem yeni transferleri hem de mevcut kadroyu bu kamp döneminde yakından değerlendirecek. Siyah-beyazlılar, Bratislava kampının ardından İstanbul’a dönecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda oynayacağı Midtjylland maçının hazırlıklarını burada tamamlayacak.