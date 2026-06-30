Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürdü!
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma koşularının ardından çift kale maç yapıldığı belirtildi.
Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı idmanla devam edecek.
BEŞİKTAŞ, SLOVAKYA'YA GİDECEK
Siyah-beyazlılar, yurt dışı kamp çalışması için saat 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gidecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)