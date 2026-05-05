Beşiktaş'ta yolların ayrılacağı ilk isim: Jean Onana...

Beşiktaş'ın transferdeki hayal kırıklıklarından biri de Jean Onana oldu.

Temmuz 2023'te Fransız kulübü Lens'ten 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınan, Marsilya'nın (Ocak 2024) ardından Eylül 2025'te Genoa'ya kiralanan orta saha, İtalya'da beklentileri karşılayamadı.

BEKLENTİLERİ BİR TÜRLÜ KARŞILAYAMADI

Güncel piyasa değeri 1,3 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcu, Serie A'da sadece 3 maçta toplam 42 dakika süre aldı.

İtalya Kupası'nda tek maçta 19 dakika sahada kalan Onana, sezon sonu siyah-beyazlı takıma dönecek.

YILLIK 2 MİLYON EURO ÜCRETİ VAR

Beşiktaş, 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunan ve yıllık 2 milyon euro civarında garanti ücreti olan Kamerunlu futbolcu ile anlaşma yoluna gidecek.