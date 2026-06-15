Beşiktaş'tan Necip Uysal için jübile kararı

Yeni sezon planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta, kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Necip Uysal hakkında önemli bir karar alındı.

Siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadro dışı bırakılan deneyimli futbolcuya saha içinde veda etmeye hazırlanıyor.

KARİYERİ BOYUNCA BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta 2009 yılından bu yana profesyonel olarak görev yapan Necip Uysal, kariyeri boyunca siyah-beyazlı kulüp dışında başka hiçbir takımın formasını giymedi.

Kulüp tarihine geçen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezon içerisinde teknik heyet ve yönetimin kararıyla kadro dışı bırakılmış ve takımdan uzak kalmıştı.

JÜBİLENİN TARİHİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK

Siyah-beyazlı kurmaylar, uzun yıllar kulübe hizmet eden emektar oyuncu için sezon içerisinde özel bir jübile maçı gerçekleştirilmesi yönünde fikir birliğine vardı.

Deneyimli futbolcunun kariyerine yakışır bir vedanın yapılması planlanan mücadelenin kesin tarihi ve detayları hakkındaki kararın ise önümüzdeki haftalarda alınacağı bildirildi.