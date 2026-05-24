Beşiktaş'tan Qurban Qurbanov açıklaması

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan ve sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamlayan, Türkiye Kupası hedefine de yarı finalde veda eden Beşiktaş'ta istikrarsız sonuçlar ayrılığı beraberinde getirmişti.

Başkan Serdal Adalı ve kurmaylarıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Sergen Yalçın, karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ İÇİN QURBANOV İDDİALARI

Son günlerde Türkiye ve yerel basında, Qarabağ Teknik Direktörü Qurban Qurbanov'un, Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer aldığı yönünde iddialar gündeme geldi.

Siyah-beyazlı ekibin takımın başına getirmek istediği isimlerden birinin Qurbanov olduğu öne sürüldü.

Ayrıca yönetimin 54 yaşındaki teknik adamla temas kurduğu da ileri sürüldü.

"SÖZLEŞMEM DEVAM EDİYOR"

Kurbanov ise Azerbaycan Premier Ligi'nin 33. haftasında Sumqayıt ile oynanan ve 4-3 kazanılan maçın ardından konuyla ilgili soruya yanıt verdi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Karabağ ile sözleşmem devam ediyor." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA GELDİ

İddiaların ardından konuyu netleştirmek adına Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen'e ulaşıldı.

Özen, Teleqraf'a yaptığı açıklamada söz konusu haberleri yalanladı.

Önder Özen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda yeni teknik direktör konusunda isimler netleşmiş değil. Kurban Kurbanov ile ilgili herhangi bir girişimimiz veya ilgimiz bulunmuyor. Kurban hoca çok değerli ve son derece başarılı bir teknik adam. Kendisine büyük saygı duyuyoruz. Ancak şu anda Beşiktaş kulübünün gündeminde böyle bir konu yer almıyor. Son olarak şunu da belirtmek isterim ki, kulübün bu konuyla ilgili herhangi bir bilgisi yok ve çıkan haberlerin de kulüple hiçbir bağlantısı bulunmuyor.”

YILLARDIR GÖREVDE

Öte yandan Qurban Qurbanov, 2008 yılından bu yana Qarabağ'ın teknik direktörlük görevini sürdürüyor.

11 kez Azerbaycan Ligi'nde mutlu sona ulaşan Qurbanov, bu sezon Qarabağ ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmış ve ilk 24 takım arasında yer alarak play-off turunda mücadele etmişti.