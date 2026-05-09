Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Emirhan Topçu...

Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta, bir sakatlık gelişmesi yaşandı.

Buna göre siyah-beyazlılarda, Emirhan Topçu'nun forma giyemeyeceği açıklandı.

AÇIKLAMA GELDİ

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gastroentrit tanısı ile sağlık ekibimiz tarafından tedavisine devam edilen futbolcumuz Emirhan Topçu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır." denildi.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah-beyazlı forma ile 28 maça çıkan Emirhan Topçu, 1 gol kaydetti.