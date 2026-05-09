Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Emirhan Topçu...
Beşiktaş, gastroentrit tanısı ile tedavisine devam edilen Emirhan Topçu'nun Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta, bir sakatlık gelişmesi yaşandı.
Buna göre siyah-beyazlılarda, Emirhan Topçu'nun forma giyemeyeceği açıklandı.
AÇIKLAMA GELDİ
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gastroentrit tanısı ile sağlık ekibimiz tarafından tedavisine devam edilen futbolcumuz Emirhan Topçu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır." denildi.
PERFORMANSI
Bu sezon siyah-beyazlı forma ile 28 maça çıkan Emirhan Topçu, 1 gol kaydetti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi