Beşiktaş'tan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beşiktaş Kulübü'nün yöneticilerini Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki makamında ağırladı.
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Beşiktaş Kulübü Basketbol Faaliyetleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Basketbol Gelişim Merkezi'nde başkan Türkoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette Beşiktaş Basketbol İcra Kurulu Üyesi Ali Berke Tükenmez ile siyah-beyazlı erkek basketbol takımının genel menajeri Nedim Yücel de yer aldı.
DÜŞÜNCELER PAYLAŞILDI
Geride kalan sezonla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı ziyarette Arseven, Tükenmez ve Yücel, Hidayet Türkoğlu ile görüş ve düşüncelerini paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)