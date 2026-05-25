Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması: Resmi duyuruları takip edin

Beşiktaş'ta sezonun sona ermesiyle birlikte teknik kadroda önemli değişiklikler yaşanıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasından sonra Serkan Reçber de dün geç saatlerde sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Futbol Koordinatörlüğü görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Kısa süre içerisinde teknik direktörlük koltuğunu doldurmayı hedefleyen Beşiktaş yönetimi, ilk olarak Sportif Direktörlük görevi için Önder Özen hamlesi yaptı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Önder Özen'in futbol direktörlüğü görevine getirildiği açıklandı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK

Özen'in göreve getirilmesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu.

Bazı basın yayın organlarında konuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAYINLADI

Beşiktaş, Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörünün belirlenmesine yönelik çalışmalarla ilgili resmi açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüp, süreçle ilgili ortaya atılan iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

"RESMİ İLETİŞİM KANALLARI ARACILIĞIYLA AÇIKLANACAKTIR"

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalar, Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzun bilgisi dahilinde Futbol Direktörümüz Önder Özen tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Konuyla ilgili olarak yazılı ve görsel basınla sosyal medyada iddia edilen isimlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.Futbol A Takımımızın yeni teknik direktörü belirlendiğinde detaylı bilgilendirme, kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla camiamız ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.