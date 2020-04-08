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Bestemsu Özdemir, maske yasağını deldi

Yasağı hiçe sayan Bestemsu Özdemir, maskesiz markete gitti.

Haber Merkezi |
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Bestemsu Özdemir, maske yasağını deldi

Oyuncu Bestemsu Özdemir, yasağı delip markete maskesiz girdi. 29 yaşındaki oyuncu, gazetecileri görünce de panikledi!

Özdemir, koronavirüs hakkında yapılan yasakların hiçbirini önemsemedi.

Önceki gün Kuruçeşme'de bulunan bir markete giden 29 yaşındaki oyuncu, maskesini takmadan içeriye girdi.

MONTUYLA AĞZINI BURNUNU KAPADI

Hiçbir önlemi olmayarak kendisi ve başkalarının sağlığını hiçe sayan gazetecileri gören Özdemir, montu ile ağzını kapattı.

CEZASI VAR

Özdemir, yaptığı hatanın farkına varınca güvenlik görevlilerine maske ve eldiven sorarak durumu kurtarmaya çalıştı. Maskesiz markete girmesinin cezası 392 TL.

Bestemsu Özdemir, maske yasağını deldi

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