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Beştepe'de koronavirüs toplantısı

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından tedbir düzeyi üst seviyeye çıktı.

AA | 12.03.2020 - 14:55..
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Beştepe'de koronavirüs toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı başladı.

Toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse ilişkin detaylı sunum yaptı ve alınacak tedbirleri hatırlattı.

Toplantı salonunda çekilen fotoğraflarda Sağlık Bakanı Koca'nın önünde koronavirüsle ilgili hazırlanan sunum kartlarının olduğu görüldü.

Beştepe'de koronavirüs toplantısı

KİMLER KATILDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri katıldı.

Beştepe'de koronavirüs toplantısı VİDEO

GÜNDEM KORONAVİRÜS

Toplantıda, salgına ilişkin son gelişmeler ve alınacak tedbirler görüşülecek.

Beştepe'de koronavirüs toplantısı

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