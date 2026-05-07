Betimar Araştırma sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?

Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanıyor.

Terörsüz Türkiye yolunda çalışmalar ivme kazanırken bir yandan da uyuşturucu başta olmak üzere yolsuzlukla mücadele soruşturmaları sürüyor.

Bu süreçte seçmenin nabzı da tutuluyor.

EN GÜNCEL SEÇİM ANKETİ

Betimar Araştırma, nisan ayında tüm Türkiye genelinde 2 bin kişiyle görüşerek bir seçim anketi yaptı.

Anket katılımcılarına, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ İLK SIRADA

Ankette ilk sırayı yüzde 34,6 oy oranıyla AK Parti elde ederken, ikinci sırada CHP yüzde 28,6 oy oranında kaldı.

Kararsız seçmenin orantılı bir şekilde dağıtıldığı ankette, DEM Parti yüzde 8,8 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken MHP 7,7 oy oranıyla dördüncü sırada yer aldı.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Buna göre anket sonuçları şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 34,6

CHP: Yüzde 28,6

DEM Parti: Yüzde 8,8

MHP: Yüzde 7,7

İyi Parti: Yüzde 5,6

Anahtar Parti: Yüzde 4,2

Zafer Partisi: Yüzde 3,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,3

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,4

Saadet Partisi: Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 1,2