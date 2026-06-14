Beyaz et sektöründeki soruşturmada 29 isme adli kontrol ve yurt dışı yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından beyaz et sektöründeki bazı firmalar hakkında inceleme başlatıldı.

Rekabet Kurulu kararları ve Ticaret Bakanlığı'ndan temin edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan çalışmalarda, bazı şirketlerin piyasadaki rekabet ortamını doğrudan veya dolaylı şekilde engellediği yönünde bulgulara ulaşıldı.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Soruşturma kapsamında 12 Haziran'da İstanbul merkezli olmak üzere Balıkesir, Bolu, Ankara, Uşak, Bursa, İzmir, Samsun, Kocaeli, Manisa, Gaziantep, Sakarya ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 29 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında ayrıca 13 şirkete denetim kayyumu atandı.

ADLİ KONTROLLE SERBESTLER

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

FİYATLAMA SÜRECİNDE ORTAK HAREKET ETTİLER

Başsavcılık açıklamasında, bazı şirket yetkililerinin fiyat oluşum süreçlerine etki edebilecek şekilde birlikte hareket ettikleri, arz, satış ve fiyatlama politikalarını tüketici aleyhine sonuç doğuracak biçimde yönlendirdikleri yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu kaydedildi. Bu durumun serbest piyasa düzeni ile adil rekabet ortamını bozduğu değerlendirildi.

Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüt yönetme", "örgüte üye olma", "fiyatları etkileme" ve "satıştan kaçınma" suçlamalarıyla işlem yapıldığı bildirildi.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında 13 şirket hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca denetim kayyımlığı tedbiri uygulandığını duyurdu.

Açıklamada, kamuoyunda oluşabilecek yanlış algıların önüne geçmek amacıyla denetim kayyımlığının şirketlere el konulması ya da faaliyetlerinin durdurulması anlamına gelmediği vurgulandı.

Soruşturma kapsamındaki şirketler hakkında herhangi bir el koyma kararı bulunmadığı belirtildi.