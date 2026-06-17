Beyaz et soruşturmasında 4 şirket için kayyum tedbiri durduruldu

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Fahiş fiyata geçit verilmiyor...

Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına yol açtıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

4 ŞİRKET İÇİN KAYYUM TEDBİRİ DURDURULDU

Soruşturma kapsamında haklarında denetim kayyumu tedbiri uygulanan Gedik Piliç, Erpiliç, Keskinoğlu ve Lezita'nın itirazlarını değerlendiren mahkeme, söz konusu şirketler yönünden tedbirin durdurulmasına karar verdi.

Karar, sektörün önde gelen dört üreticisi açısından denetim kayyumluğu uygulamasını sona erdirdi.

DİĞER ŞİRKETLER DE İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında kayyum atanan diğer şirketlerin yaptığı başvuruların da önümüzdeki günlerde değerlendirilmesi bekleniyor.

17 Haziran’da diğer başvuruların da sonuçlandırılması ve denetim kayyumu atamalarının tümüyle kaldırılmasının beklendiği belirtiliyor.

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, beyaz et sektöründe haksız fiyat artışları ve piyasa işleyişinin bozulduğu iddiaları üzerine başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli operasyonlarda çok sayıda yönetici hakkında gözaltı işlemi uygulanırken; Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik Pazarlama, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, Aypi ve Lezita hakkında denetim kayyumluğu tedbiri kararı verilmişti.

Beyaz et sektörü, son yıllarda Rekabet Kurumu'nun da incelemeleriyle gündeme gelmişti.

Rekabet Kurulu, 2025 yılında tamamladığı soruşturma sonucunda sektörde faaliyet gösteren 13 şirkete toplam yaklaşık 3,7 milyar lira idari para cezası uygulamıştı.