Beyaz gömleklerdeki inatçı ter lekeleri nasıl çıkarılır? Adım adım doğal çözüm

Yaz aylarında en sevdiğimiz beyaz tişört ve gömleklerin koltuk altı bölgesinde oluşan sarı lekeler, hepimizin ortak sorunu.

Deodorant ve ter kalıntılarının birleşimiyle oluşan bu inatçı lekeler, ne yazık ki sıradan bir yıkamayla kolay kolay çıkmıyor.

Ancak evdeki malzemelerle beyaz kıyafetlerinizi ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz.

Ter lekelerini yok eden yöntem

Bir kaba 2 yemek kaşığı kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sıvı çamaşır sabunu ve az miktarda su ekleyin.

Tüm malzemeleri, koyu bir macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Hazırladığınız macunu doğrudan sararan koltuk altı bölgesine sürün.

Yumuşak uçlu bir fırça yardımıyla bölgeyi nazikçe ovalayın ve karışımın lekeye nüfuz etmesi için 30 dakika ile 1 saat arasında bekletin.

İşlem görmüş gömleğinizi diğer beyaz çamaşırlarınızla birlikte makineye atın.

Gömleğinizin yıkama etiketinde izin veriliyorsa, lekelerin daha iyi çözülmesi için ılık su kullanın.

Beyazlar için özel olarak üretilmiş etkili bir deterjan tercih edin.

Tamburu tıka basa doldurmamaya özen gösterin, böylece su ve deterjan giysilerinize tam olarak nüfuz edebilir.

Giysilerinizin en iyi sonucu vermesi ve parlaması için kurutma makinesi yerine mümkünse dışarıda, doğal ortamda kurumalarını bekleyin.

Zorlu lekeler için ekstra tavsiye

Eğer sarı lekeler ilk uygulamadan sonra tamamen çıkmadıysa, kabartma tozu ve beyaz sirke ikilisinden destek alabilirsiniz.

Ancak bu iki malzemeyi asla aynı anda karıştırıp uygulamayın, çünkü bir araya geldiklerinde tepkimeye girerek etkilerini yitirirler.

Bunun yerine, yıkamanın farklı aşamalarında önce birini, sonra diğerini kullanarak çok daha güçlü bir sonuç elde edebilirsiniz.