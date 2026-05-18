Beyaz Saray: Çin ile mutabakata varılan ekonomik başlıklar

ABD ve Çin görüşmesinin yankıları devam ediyor.

ABD ile Çin arasında yürütülen ekonomik temaslarda yeni bir sayfa açıldı.

Bu aşamada Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde mutabakata varılan ekonomik başlıkları duyurdu.

BEYAZ SARAY PAYLAŞTI

Beyaz Saray, Trump’ın Çin ziyareti kapsamında taraflar arasında kritik minerallerden tarım ürünlerine, havacılıktan tedarik zincirine kadar birçok alanda önemli mutabakatlara varıldığını paylaştı.

Özellikle nadir toprak elementleri konusunda atılan adımların, küresel ticaret ve teknoloji sektöründe dengeleri etkileyebileceği değerlendiriliyor.

KRİTİK MİNERALLER

Buna göre Çin, nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallere ilişkin tedarik zincirindeki aksaklıklara dair ABD’nin endişelerini giderecek.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Ayrıca nadir toprak üretimi ve işleme ekipmanları ile teknolojilerinin satışına yönelik yasaklar veya kısıtlamalar konusundaki ABD endişeleri de ele alınacak.

200 BOEİNG UÇAK ALIMI

Çin, Çinli hava yolu şirketleri adına Amerikan yapımı 200 adet Boeing uçağının alımını onayladı.

Çin, Ekim 2025’te verdiği soya fasulyesi alım taahhütlerine ek olarak, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında ABD tarım ürünlerinden yılda en az 17 milyar dolarlık alım yapacak.