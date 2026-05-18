Beyaz Saray, Trump ile Şi arasında varılan ekonomik mutabakatı duyurdu

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, bir ABD başkanının 2017’den bu yana Çin’e gerçekleştirdiği ilk ziyaret kapsamında Trump ile Şi’nin ticaret, yatırım ve tedarik zincirleri başta olmak üzere birçok konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.

TİCARET VE YATIRIM KURULLARI KURULACAK

Açıklamaya göre taraflar, ekonomik ilişkileri kurumsal bir yapıya kavuşturmak amacıyla ABD-Çin Ticaret Kurulu ile ABD-Çin Yatırım Kurulu oluşturulması konusunda uzlaştı.

Ticaret Kurulu’nun, hassas olmayan ürünlerde iki ülke arasındaki ticareti yönetmesine imkan sağlayacağı ifade edilirken, Yatırım Kurulu’nun ise yatırımlarla ilgili meselelerde hükümetler arası platform görevi üstleneceği aktarıldı.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ İÇİN GÜVENCE

Beyaz Saray açıklamasında, Çin’in nadir toprak elementleri ve kritik minerallere ilişkin tedarik zinciri sorunları konusunda ABD’nin endişelerini gidermeyi kabul ettiği belirtildi.

Ayrıca Çin’in, nadir toprak üretiminde kullanılan ekipman ve teknolojilerin satışına yönelik kısıtlamalar konusunda Washington yönetiminin kaygılarını ele alacağı ifade edildi.

ÇİN'DEN 200 BOEING SİPARİŞİ

Mutabakat kapsamında Çin’in, Çinli hava yolu şirketleri adına Amerikan üretimi 200 adet Boeing uçağının satın alınmasını onayladığı bildirildi.

Boeing için verilen siparişin, ABD imalat sektöründe yüksek ücretli ve nitelikli istihdamı destekleyeceği vurgulandı.

ABD TARIM ÜRÜNLERİNE MİLYARLARCA DOLARLIK ALIM TAAHHÜDÜ

Açıklamada, Çin’in daha önce verdiği soya fasulyesi alım taahhütlerine ek olarak 2026, 2027 ve 2028 yıllarında ABD tarım ürünlerinden her yıl en az 17 milyar dolarlık alım yapacağı kaydedildi.

Öte yandan Çin’in, ABD sığır eti ürünlerine yeniden pazar erişimi sağladığı belirtilirken, kuş gribinden ari olduğu tespit edilen ABD eyaletlerinden kümes hayvanı ithalatının da yeniden başlatıldığı aktarıldı.