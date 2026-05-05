Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı: Şüpheli vuruldu

ABD’nin en yüksek güvenlikli bölgelerinden biri olan Beyaz Saray çevresinde yaşanan silahlı saldırı, paniğe neden oldu. Güvenlik güçlerine ateş açan bir şüpheli, Gizli Servis tarafından etkisiz hale getirilirken olayda bir çocuğun da yaralandığı açıklandı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE ATEŞ AÇTI

ABD Gizli Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, şüpheli şahıs, güvenlik güçlerinin kendisine yaklaştığını fark edince yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada güvenlik görevlilerine doğru ateş açtı.

Gizli Servis ekiplerinin karşılık vermesi sonucu şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

OLAYDA BİR ÇOCUK DA YARALANDI

Yetkililer, olay sırasında bir çocuğun da şüpheli tarafından açılan ateş sonucu yaralandığını açıkladı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

BAŞKANLIK KONVOYU DETAYI

Gizli Servis yetkilileri, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in konvoyunun olaydan kısa süre önce bölgeden geçtiğini, ancak şüphelinin konvoya yönelik bir girişim içinde olduğuna dair herhangi bir bulgu bulunmadığını ifade etti.

TERÖR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Olayın, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik olası bir girişimle bağlantılı olup olmadığı da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Yetkililer, şu aşamada net bir bağlantı tespit edilmediğini ancak incelemelerin sürdüğünü belirtti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTMIŞTI

ABD’nin başkentinde güvenlik önlemleri son dönemde artırılmıştı. Özellikle geçen ay düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği sırasında yaşanan silahlı saldırının ardından bölgede güvenlik protokollerinin sıkılaştırıldığı biliniyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, saldırının nedeni ve şüphelinin motivasyonuna ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.