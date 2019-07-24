Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantı bitti

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon S-400 alımını gerekçe göstererek, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılması için sürecin başlatıldığını duyurmasından sonra ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Türkiye'ye yaptırımlar konusunda senatörlerle görüşmek için bir araya geldi. 1 saat 10 dakika süren toplantı sona erdi.

TRUMP YAPTIRIM KONUSUNDA BASKI YAPAN İSİMLERLE GÖRÜŞTÜ

Trump, toplantıda Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri Lindsey Graham ve Rick Scott gibi yaptırım konusunda baskı yapan senatörlerle de görüştü.