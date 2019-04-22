taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8321
Euro
6.5608
Altın
1276.1
Borsa
96101.37
Gram Altın
239.474

İran'dan petrol ihracatı muafiyeti kalktı

ABD, İran'dan petrol ihracatı muafiyetine son verdi. ABD Başkanı Donald Trump, 2 Mayıs'ta bitecek İran muafiyetlerini uzatmama kararı aldı.

AA | 22.04.2019 - 15:31..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İran'dan petrol ihracatı muafiyeti kalktı

ABD, İran'dan petrol ihracatı muafiyetine son verdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan petrol ithalatı için aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye Kasım 2018'de verilen ve süresi 2 Mayıs'ta sona erecek muafiyeti uzatmama kararı aldı.

Muafiyetin bazı ülkeler için uzatılması bekleniyordu.

DAHA ÖNCE 180 GÜN İÇİN TANIMIŞTI

ABD daha önce 180 gün için Çin, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Japonya, Tayvan, Yunanistan ve Türkiye'ye muafiyet tanımıştı.

Muafiyetin kaldırılacağı haberlerinin ardından bu sabah Brent petrol fiyatı yüzde 3 yükselerek 74.31 dolara çıkmış, Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

GÜNDE 2,5 MİLYON VARİL PETROL İHRAÇ EDİYOR

Günde 2,5 milyon varil petrol ihracatı gerçekleştiren İran, bu satışlarının yüzde 60'tan fazlasını Asya ülkelerine yapıyor. Çin, Japonya ve Güney Kore'nin ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 10'u İran'dan geliyor.

TÜRKİYE'NİN YARISI...

Türkiye ise petrolünün yarısını İran'dan ithal ediyor.

AVRUPA'YA SATIŞ

İran'dan petrol alan ülkelerin arasında Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri de var.

İran'dan petrol ihracatı muafiyeti kalktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu eleştirilerini sıraladı

Ahmet Davutoğlu eleştirilerini sıraladı

588
Kılıçdaroğlu'na saldırıdan yeni görüntüler

Kılıçdaroğlu'na saldırıdan yeni görüntüler

879
İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

138
Osman Pamukoğlu partisini kapattı

Osman Pamukoğlu partisini kapattı

140
Sıla-Ahmet Kural davasında 2. duruşma

Sıla-Ahmet Kural davasında 2. duruşma

169
Kılıçdaroğlu'na saldıran kişilerden biri AK Parti üyesi

Kılıçdaroğlu'na saldıran kişilerden biri AK Parti üyesi

549
Ahmet Kural'ın açıklaması

Ahmet Kural'ın açıklaması

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir