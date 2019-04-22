İran'dan petrol ihracatı muafiyeti kalktı

ABD, İran'dan petrol ihracatı muafiyetine son verdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan petrol ithalatı için aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye Kasım 2018'de verilen ve süresi 2 Mayıs'ta sona erecek muafiyeti uzatmama kararı aldı.

Muafiyetin bazı ülkeler için uzatılması bekleniyordu.

DAHA ÖNCE 180 GÜN İÇİN TANIMIŞTI

ABD daha önce 180 gün için Çin, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Japonya, Tayvan, Yunanistan ve Türkiye'ye muafiyet tanımıştı.

Muafiyetin kaldırılacağı haberlerinin ardından bu sabah Brent petrol fiyatı yüzde 3 yükselerek 74.31 dolara çıkmış, Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

GÜNDE 2,5 MİLYON VARİL PETROL İHRAÇ EDİYOR

Günde 2,5 milyon varil petrol ihracatı gerçekleştiren İran, bu satışlarının yüzde 60'tan fazlasını Asya ülkelerine yapıyor. Çin, Japonya ve Güney Kore'nin ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 10'u İran'dan geliyor.

TÜRKİYE'NİN YARISI...

Türkiye ise petrolünün yarısını İran'dan ithal ediyor.

AVRUPA'YA SATIŞ

İran'dan petrol alan ülkelerin arasında Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri de var.