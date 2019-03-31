Öztürk, kendisine olan şaşkın bakışlar üzerine"Yanlış gelmişim. Adres değiştirmiştim. Daha önce burada kullanıyordum ya yine buraya gelmişim" diye açıklama yaptı.

BEYAZIT ÖZTÜRK YOLUNU ŞAŞIRDI

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibariyle sandıkların açılmasıyla birlikte milyonlarca seçmen oy kullanmaya başladı. Sanatçı Beyazıt Öztürk de oyunu kullanmak için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu’na geldi. Okul girişinde sandık numarasına bakan Öztürk yanlış okula geldiğini fark etti. Okuldan ayrılırken şaşkınlık yaşayan Öztürk basın mensuplarının sorusu üzerine, "Yanlış gelmişim. Adres değiştirmiştim. Daha önce burada kullanıyordum ya yine buraya gelmişim" dedi. Daha sonra bazı sevenleriyle fotoğraf çektiren Öztürk oy kullanacağı okula gitti.

Öte yandan oğluyla birlikte okula gelen iş adamı Murat Özyeğin de oyunu kullandı.

Beyazıt Öztürk oy kullanacağı okulu şaşırdı