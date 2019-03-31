taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

Beyazıt Öztürk oy kullanacağı okulu şaşırdı

Ünlü sanatçı Beyazıt Öztürk 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için yanlış okula gitti.

İHA | 31.03.2019 - 12:11..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Öztürk, kendisine olan şaşkın bakışlar üzerine"Yanlış gelmişim. Adres değiştirmiştim. Daha önce burada kullanıyordum ya yine buraya gelmişim" diye açıklama yaptı.

BEYAZIT ÖZTÜRK YOLUNU ŞAŞIRDI

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibariyle sandıkların açılmasıyla birlikte milyonlarca seçmen oy kullanmaya başladı. Sanatçı Beyazıt Öztürk de oyunu kullanmak için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu’na geldi. Okul girişinde sandık numarasına bakan Öztürk yanlış okula geldiğini fark etti. Okuldan ayrılırken şaşkınlık yaşayan Öztürk basın mensuplarının sorusu üzerine, "Yanlış gelmişim. Adres değiştirmiştim. Daha önce burada kullanıyordum ya yine buraya gelmişim" dedi. Daha sonra bazı sevenleriyle fotoğraf çektiren Öztürk oy kullanacağı okula gitti.

Öte yandan oğluyla birlikte okula gelen iş adamı Murat Özyeğin de oyunu kullandı.

Beyazıt Öztürk oy kullanacağı okulu şaşırdı

Beyazıt Öztürk oy kullanacağı okulu şaşırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sezen Aksu oyunu kullanamadı

Sezen Aksu oyunu kullanamadı

93
Cem Yılmaz oy kullandı

Cem Yılmaz oy kullandı

78
İsrail ablukası altındaki Gazze'de şehit sayısı artıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze'de şehit sayısı artıyor

117
57 milyon seçmen, yerel seçim için sandık başında

57 milyon seçmen, yerel seçim için sandık başında

111
Hacı Sabancı oyunu kullandı

Hacı Sabancı oyunu kullandı

28
Hadise oyunu kullandı

Hadise oyunu kullandı

58
Meral Akşener oyunu kullandı

Meral Akşener oyunu kullandı

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir