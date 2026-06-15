Beykoz'da 50 yıllık mülkiyet krizi sona erdi

İstanbul'da Beykoz’un Çamlıbahçe Mahallesi’nde yarım asra yakın süredir devam eden mülkiyet sorunu, mahkemenin verdiği kararla birlikte sona erdi. 6 bin 500 vatandaşı ve bin 200 davalıyı doğrudan ilgilendiren karar, uzun yıllardır belirsizlik içinde yaşayan bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

1979’DAN BU YANA SÜREN HUKUK MÜCADELESİ

İlk olarak 1979 yılında açılan dava, yıllar içinde genişleyerek Çamlıbahçe Mahallesi’nin tamamını kapsayan büyük bir mülkiyet ihtilafına dönüştü. Süreç boyunca binlerce vatandaşın hak iddiası, yargı önünde değerlendirildi.

Yaklaşık 47 yılı bulan dava sürecinin ardından verilen karar, mahalle sakinleri için kritik bir dönüm noktası oldu.

MAHKEMEDEN VATANDAŞ LEHİNE KARAR

Mahkeme, Orman İdaresi’nin taleplerini reddederek bölgedeki vatandaşların mülkiyet hakları yönünde karar verdi. Böylece tapu işlemleri, imar planlaması ve kentsel dönüşüm süreçlerinin önündeki önemli bir engel kaldırılmış oldu.

Kararın ardından bölge sakinleri adliye önünde sevinç yaşarken, uzun süredir beklenen çözümün gelmesiyle mahallede umut havası oluştu.

TAPU VE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ BAŞLIYOR

Kararla birlikte hak sahiplerinin resmi tapularına kavuşmasının önü açıldı. Belediye yetkilileri, tapu sürecinin tamamlanmasının ardından imar planlarının hızla hazırlanacağını belirtti.

Planlamaların ardından bölgede, yerinde dönüşüm çalışmalarıyla birlikte daha güvenli ve modern konutların inşa edilmesi hedefleniyor.

“YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR”

Duruşma sonrası açıklama yapan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, kararın mahalle için tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Gürzel, uzun süredir vatandaşlarla birlikte süreci takip ettiklerini belirterek, “Bu karar imar planları ve yerinde dönüşüm için önümüzü açtı. Artık daha güvenli yaşam alanları oluşturacağız.” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN SEVİNÇ

Kararın ardından mahalle sakinleri, yıllardır süren belirsizliğin sona ermesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, sürecin tamamlanmasıyla birlikte evlerini yenileyebileceklerini ve daha güvenli bir yaşam alanına kavuşacaklarını belirtti.

“NESİLLER DEĞİŞTİ AMA DAVAMIZ BİTMEDİ”

Bölge halkı, davanın çok uzun yıllar sürdüğünü vurgulayarak verilen kararı “rahatlama” olarak değerlendirdi. Vatandaşlar, sürecin tamamlanmasıyla birlikte artık geleceğe daha umutla baktıklarını ifade etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN YENİ SAYFA

Mahkeme kararıyla birlikte Çamlıbahçe’de uzun süredir beklenen imar ve dönüşüm sürecinin başlaması bekleniyor. Yetkililer, bölgenin modern şehirleşme standartlarına uygun şekilde yeniden planlanacağını belirtti.

Böylece Beykoz’da yarım asırlık mülkiyet sorunu kapanırken, yeni bir kentsel dönüşüm döneminin kapısı aralanmış oldu.